Определены округа Москвы с подорожавшими новостройками

«Метриум»: новостройки больше всего подорожали в Юго-Восточном округе Москвы

По итогам первого квартала 2023 года среди административных округов Москвы новостройки больше всего подорожали в Юго-Восточном. Стоимость квадратного метра выросла на 6,9 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

Эксперты определили, что за год стоимость «квадрата» поднялась до 305,1 тысячи рублей. Вторую строчку занял Восточный округ с динамикой в 6,8 процента. Топ-3 списка замкнул Западный округ, где квадратный метр прибавил в цене 4,4 процента. Ниже в списке расположились Зеленоградский и Южный округа — новостройки подорожали на 3,6 процента и 2,7 процента соответственно.

При этом наибольшее снижение стоимости зафиксировали в Юго-Западном округе — на 10,9 процента. Отрицательную динамику также заметили в Центральном (на 10,4 процента) и Северо-Восточном округах (на 3,3 процента).

Ранее эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что за март 2023 года среди районов Старой Москвы новостройки комфорт-класса без учета апартаментов сильнее всего подорожали в Головинском. Вторым в рейтинге оказался район Южное Бутово.