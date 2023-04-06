Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками

Сильнее всего в Старой Москве новостройки подорожали в Головинском районе

За март 2023 года среди районов Старой Москвы новостройки комфорт-класса без учета апартаментов сильнее всего подорожали в Головинском. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Специалисты рассмотрели районы, на которые приходится основной объем предложения новых квартир комфорт-класса — Очаково-Матвеевское (7,8 процента от общего числа квартир), Южное Бутово (6,2 процента) Молжаниновский (5,8 процента), Западное Дегунино (5,7 процента), Люблино (5,6 процента), Филевский парк (4,3 процента), Метрогородок (4,1 процента), Южнопортовый (4 процента), Покровское-Стрешнево (3,8 процента) и Головинский (3,4 процента). По данным аналитиков, за месяц цены на жилье в Головинском районе на первичном рынке повысились на 6,5 процента, до 317 тысяч рублей за квадратный метр.

Вторым в рейтинге оказался район Южное Бутово, где за март текущего года цены на новостройки комфорт-класса выросли на 3,1 процента, до 237,2 тысячи рублей за «квадрат». Третьим в списке локаций с наиболее подорожавшими новостройками специалисты назвали район Очаково-Матвеевское с положительной динамикой в три процента, до 307,4 тысячи рублей за квадратный метр.

В первую пятерку также попали районы Южнопортовый и Покровское-Стрешнево, где стоимость «квадрата» нового жилья повысилась на 2,5 процента и 2 процента, достигнув показателей в 315,4 тысячи и 345 тысяч рублей соответственно. «Причинами прироста средней цены квадратного метра в районах стал как рост стадии строительной готовности проектов, так и рост спроса особенно на те проекты, которые представлены в единственном числе в этих районах», — объяснила генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

Напротив, среди исследуемых локаций снижение цен было зафиксировано в районе Люблино — на 2,1 процента, до 211 тысяч рублей за месяц. В среднем по Старой Москве цена квадратного метра квартир комфорт-класса увеличилась на 2,3 процента и составила по итогам марта 284,4 тысячи рублей.

В апреле аналитики агентства DOLGOV PRO пришли к выводу, что средняя цена квадратного метра в московских новостройках выросла в полтора раза за последние десять лет. По их данным, стоимость «квадрата» на первичном рынке столицы увеличилась с 196 тысяч рублей в январе 2014 года до 390 тысяч рублей в марте 2023-го.