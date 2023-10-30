Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:08, 30 октября 2023Среда обитания

Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

Банки в России стали отказывать в одобренной ипотеке из-за роста ставки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банки в России начали отказывать в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям из-за выросшей ключевой ставки Центробанка. В результате почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит. Помочь в таких ситуациях могло бы субсидирование процентной ставки, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

Банки жалуются на отрицательную доходность по ранее одобренным кредитам

Кредитные организации снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу и просят заемщика дополнительно подтвердить доход. В целом же доля отказов выросла до 60-70 процентов, утверждают эксперты. Виной всему рост ключевой ставки, величина которой за последние месяцы выросла вдвое, с 7,5 до 15 процентов.

В банках на фоне этого заявляют об отсутствии возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С учетом ожидающегося нового повышения ставок по кредитам и вероятного увеличения минимального размера первоначального взноса доля ипотеки в среднесрочной перспективе может упасть ниже 40 процентов, считает замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова, ожидающая в том числе роста интереса россиян к покупке квартир в рассрочку.

Ипотечные ставки в России могут вырасти

Эксперты отмечают, что признаки охлаждения рынка ипотеки стали постепенно проявляться.

Ставки выше 12 процентов уже отчасти являются заградительными, спрос падает

Артем Шурыгинпрезидент Гильдии риелторов Московской области

По мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, в ноябре ипотечные ставки в России могут вырасти с текущих 15 до 17 процентов.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя пятничное увеличение ключевой ставки на два процентных пункта, отметила, что ипотека продолжает расти высокими темпами, поскольку «сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке».

На фоне этого Набиуллина высказалась о необходимости повысить для россиян первый взнос по льготной ипотеке. В сентябре показатель уже увеличивали с 15 до 20 процентов. В том же месяце выдачи льготной ипотеки в России достигли исторического максимума. На них пришлось 60 процентов от общего объема жилищных кредитов.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Срок действия программы в конце прошлого года решили продлить до 1 июля 2024 года. Льготную ипотеку выдают россиянам под восемь процентов годовых при ключевой ставке Центробанка в 15 процентов. По словам директора по взаимодействию с инвесторами девелопера «А101» Анатолия Клинкова, с учетом ожидаемого сохранения в 2024 году двузначной ключевой ставки, о чем говорила на пресс-конференции Набиуллина, предполагается, что льготу продлевать, скорее всего, не будут, а «сегментируют ее на разные категории населения».

Защититься от отказов в ранее одобренной ипотеке могло бы помочь субсидирование процентной ставки

Депутат Николаев обратил внимание на то, что вопрос отказа в уже одобренной ипотеке не определен на уровне законодательства и относится к сфере договорных отношений, поэтому российский Центробанк вряд ли захочет «заставлять банки идти на какие-то сделки».

«Другое дело, здесь вопрос заключается в том, как людям помочь. Здесь, конечно, есть возможность субсидирования процентной ставки для таких случаев. Но насколько ЦБ и правительство пойдут на это — вопрос дополнительный», — высказался парламентарий. Он считает, что о такой ситуации заемщиков должны подумать в правительстве, Минфине и Минстрое России.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

      Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

      В Госдуме ответили на блокировку российских СМИ в Молдавии

      Авиакомпания вынудила инвалида-колясочника ползком выбираться из самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости