Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

Банки в России стали отказывать в одобренной ипотеке из-за роста ставки

Банки в России начали отказывать в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям из-за выросшей ключевой ставки Центробанка. В результате почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит. Помочь в таких ситуациях могло бы субсидирование процентной ставки, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

Банки жалуются на отрицательную доходность по ранее одобренным кредитам

Кредитные организации снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу и просят заемщика дополнительно подтвердить доход. В целом же доля отказов выросла до 60-70 процентов, утверждают эксперты. Виной всему рост ключевой ставки, величина которой за последние месяцы выросла вдвое, с 7,5 до 15 процентов.

В банках на фоне этого заявляют об отсутствии возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной.

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С учетом ожидающегося нового повышения ставок по кредитам и вероятного увеличения минимального размера первоначального взноса доля ипотеки в среднесрочной перспективе может упасть ниже 40 процентов, считает замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова, ожидающая в том числе роста интереса россиян к покупке квартир в рассрочку.

Ипотечные ставки в России могут вырасти

Эксперты отмечают, что признаки охлаждения рынка ипотеки стали постепенно проявляться.

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По мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, в ноябре ипотечные ставки в России могут вырасти с текущих 15 до 17 процентов.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя пятничное увеличение ключевой ставки на два процентных пункта, отметила, что ипотека продолжает расти высокими темпами, поскольку «сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке».

На фоне этого Набиуллина высказалась о необходимости повысить для россиян первый взнос по льготной ипотеке. В сентябре показатель уже увеличивали с 15 до 20 процентов. В том же месяце выдачи льготной ипотеки в России достигли исторического максимума. На них пришлось 60 процентов от общего объема жилищных кредитов.

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Срок действия программы в конце прошлого года решили продлить до 1 июля 2024 года. Льготную ипотеку выдают россиянам под восемь процентов годовых при ключевой ставке Центробанка в 15 процентов. По словам директора по взаимодействию с инвесторами девелопера «А101» Анатолия Клинкова, с учетом ожидаемого сохранения в 2024 году двузначной ключевой ставки, о чем говорила на пресс-конференции Набиуллина, предполагается, что льготу продлевать, скорее всего, не будут, а «сегментируют ее на разные категории населения».

Защититься от отказов в ранее одобренной ипотеке могло бы помочь субсидирование процентной ставки

Депутат Николаев обратил внимание на то, что вопрос отказа в уже одобренной ипотеке не определен на уровне законодательства и относится к сфере договорных отношений, поэтому российский Центробанк вряд ли захочет «заставлять банки идти на какие-то сделки».

«Другое дело, здесь вопрос заключается в том, как людям помочь. Здесь, конечно, есть возможность субсидирования процентной ставки для таких случаев. Но насколько ЦБ и правительство пойдут на это — вопрос дополнительный», — высказался парламентарий. Он считает, что о такой ситуации заемщиков должны подумать в правительстве, Минфине и Минстрое России.