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11:58, 30 октября 2023Среда обитания

Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке

Почти трети россиян не выдали одобренную ипотеку из-за ключевой ставки
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям на фоне выросшей ключевой ставки Центробанка. Об этом пишут «Известия».

Почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит, рассказала замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Она объяснила, что кредитные организации снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу и просят заемщика дополнительно подтвердить доход. В целом же доля отказов выросла до 60-70 процентов, утверждают эксперты.

За последние четыре месяца ключевая ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента, а с 27 октября, после последнего повышения на два процентных пункта, показатель составил 15 процентов. На фоне этого в банках «не имеют возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной».

С учетом ожидающегося нового повышения рыночных ставок по кредитам и вероятного увеличения минимального размера первоначального взноса доля ипотеки в среднесрочной перспективе может упасть ниже 40 процентов, полагает Решетникова. Ранее она же отмечала, что из-за роста ипотечных ставок усилится интерес россиян к приобретению жилья без участия банков, в частности к покупке квартир в рассрочку.

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      Дмитрий Воронин
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