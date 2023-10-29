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14:52, 29 октября 2023Среда обитания

Названо последствие повышения ключевой ставки для недвижимости

Рост ключевой ставки может привести россиян к покупке недвижимости в рассрочку
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Снижение доступности ипотечных кредитов из-за повышения ключевой ставки может привести россиян к поиску покупки и продажи жилья без участия банков. Об этом в воскресенье, 29 октября, в интервью «Известиям» рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Эксперт спрогнозировала рост покупки квартир у россиян в рассрочку. По словам Решетниковой, тренд на продажу недвижимости в рассрочку от собственника без оформления ипотеки уже наблюдался в 2014-2016 годах, когда был низкий спрос и высокие ипотечные ставки. Наиболее популярна такая рассрочка в сфере продаж загородной недвижимости, где зачастую продавец не планирует покупку новой недвижимости, сразу после продажи старой.

По закону рассрочка между физическими лицами разрешена, до выплаты всей суммы объект недвижимости находится в залоге и является гарантией для продавца. При высоких ипотечных ставках такой вариант выгоден продавцу, которому проще найти покупателя.

27 октября льготной ипотеке в России предрекли отмену из-за решения Центробанка (ЦБ) повысить ключевую ставку.

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      Владимир Седов
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