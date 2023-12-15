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20:29, 15 декабря 2023Экономика

Набиулина рассказала об увеличении количества смен на заводах

Глава ЦБ Набиулина заявила об отставании российской промышленности от спроса

Фото: TASS Host Photo Agency / Globallookpress.com

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что производство в России все сильнее отстает от спроса, что и стало причиной перегретости экономики и реакции на нее в виде повышения ставки, пишет «Интерфакс».

По ее словам, все чаще компании увеличивают число рабочих смен на заводах и продолжительность рабочего дня. В результате рост ВВП в третьем квартале оказался выше ожиданий, причем в четвертом квартале тенденция, скорее всего, сохранится.

Пытаясь объяснить, чем плох неконтролируемый рост, Набиуллина сравнила ситуацию с движением с перегретым двигателем. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, то какое-то время результат будет, а затем машина встанет.

Главной проблемой российской экономики глава Центробанка считает дефицит рабочей силы почти во всех отраслях, из-за которой в стране и сформировалась рекордно низкая безработица. По ее мнению, в таких условиях дешевый кредит, что может обеспечить низкая ставка, не способен исправить ситуацию.

Ранее сегодня Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. За полгода ключевой показатель денежно-кредитной политики (ДКП) вырос с 7,5 процента до 16 процентов.

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      Платон Щукин
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