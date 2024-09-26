В России определились с планами по периоду охлаждения для больших кредитов

Аксаков: законопроект о периоде охлаждения для кредитования внесут в ГД осенью

Законопроект о двухдневном периоде охлаждения при оформлении больших кредитов могут внести в Госдуму (ГД) текущей осенью. О том, что в России определились с планами по борьбе с оформлением займов под воздействием мошенников, сообщил глава комитета ГД по финрынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, его слова приводит газета «Известия»

Над законопроектом работают совместно депутаты Госдумы и Центробанк. Обсуждаемая мера обяжет банки на два дня приостанавливать выдачу кредитов на сумму более 200 тысяч рублей. Это будет возможно, если сотрудники заподозрят, что клиент оформляет займ под воздействием мошенников

«Для реализации инициативы потребуется разработать методику, по которой банки будут определять, что обратившийся за кредитом клиент находится под воздействием механизмов социальной инженерии. Это важно, чтобы не было ошибки и приостановка не затронула заемщиков, которым срочно нужны деньги, скажем, на лекарства или операцию. Ведь срок получения кредита увеличится», — объяснил инициативу Аксаков.

На Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов. По ее словам, между оформлением договора и выдачей денег на сумму от миллиона рублей необходим «какой-то зазор», и его размер нужно обсуждать.