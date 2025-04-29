Российский депутат признался в ношении муляжа боевой медали

Пензенский депутат Иванов признался, что носил муляж боевой медали

Пензенский депутат Алексей Иванов признался, что носил муляж боевой медали «За отвагу» на торжественном мероприятии, посвященном 23 февраля. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

По словам Иванова, причина ношения им ненастоящей медали в том, что оригинал, врученный ему в 1996 году он потерял из-за отстегнувшейся булавки. По словам народного избранника, изначально он пришел на мероприятие без медали, но организаторы предложили ему на время надеть муляж — реплику советской медали.

«Это муляж. Я сразу увидел, что там написано СССР, но понимал, что в принципе ничего не нарушаю. Я взял на себя ответственность и ходил вот с этим муляжом», — признался Иванов. Он добавил, что готов понести ответственность за свой поступок и подчеркнул, что все имеющиеся у него награды получал от Министерства обороны в официальном порядке.

О том, что Иванов может носить незаслуженные медали, сообщили трое участников спецоперации на Украине и трое ветеранов спецназа. Они обратились к председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения боевых наград политиком.