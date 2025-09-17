Ветеран СВО заявил о клоунаде с военными наградами и пригрозил разобраться

В России существует проблема в сфере военных наград — россияне надевают незаслуженные медали и ордена. Об этом заявил ветеран специальной военной операции (СВО), военблогер Евгений Гольман, его слова приводит «ИА Новороссия».

Эту ситуацию Гольман назвал клоунадой и заявил, что с ней необходимо бороться.

«Доходит до того, что надевают даже то, что посмертно дают. Если эта клоунада ходит неподалеку от вас, сделайте фотографии и пришлите (...) Мы всех проверим», — пригрозил разобраться с незаслуженно надевшими медали россиянами ветеран.

Ранее, в мае 2025 года, сообщалось, что человек в военной форме и с вручаемой посмертно медалью частной военной компании «Вагнер» пришел в российскую школу для участия в посвященных ветеранам мероприятиях. Военблогеры прозвали его «восставшим из мертвых».