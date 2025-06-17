Михалков заявил в Госдуме, что вернувшиеся бойцы СВО зададут вопросы

Режиссер Никита Михалков заявил, что вернувшиеся со специальной военной операции (СВО) бойцы зададут вопросы депутатам. Об этом он сообщил в ходе выступления в Государственной Думе России.

«Бойцы зададут вопросы», — сказал он.

Михалков считает, что военнослужащие захотят пообщаться с российскими законотворцами. О чем именно идет речь, режиссер не уточнил, но призвал парламентариев быть готовыми к беседе.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Михалков назвал россиян единственными, кто встал против мирового зла

Михалков назвал россиян «единственными во всем мире, кто реально встал во весь рост против действительно мирового зла». Он также добавил, что это не пропаганда, а действительность. Его слова приводит rtvi.

«Когда тянут, не принимая шесть тысяч замороженных своих солдат, потому что за них надо платить деньги, то это дьявольщина. Это на дне, это уже дальше просто некуда. Уже действительно со дна постучат», — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками солдат ВСУ. Тела своих солдат страна отказалась забирать.

Михалков рассказал о пользе СВО для россиян

По словам режиссера, спецоперация помогла россиянам понять, насколько опасно влияние западных стран. Если бы она не началась, люди «оказались бы в пропасти» из-за «разъедания в элите», отметил он.

«Кто-нибудь позаботится о нас, кроме нас самих? Позаботятся — с тем чтобы нас не было», — сказал Михалков.

В апреле стало известно, что Михалков передаст бойцам СВО американское ружье Marlin Model 55 Goose Gun калибра 18,5 миллиметра. Оно было подарено ему Виктором Черномырдиным.

«Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны», — заявил режиссер.