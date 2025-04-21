Михалков передаст американское ружье на нужды СВО

Никита Михалков передаст на СВО подаренное ему Черномырдиным американское ружье

Режиссер Никита Михалков передаст бойцам специальной военной операции (СВО) американское ружье Marlin Model 55, подаренное ему когда-то Виктором Черномырдиным. Об этом он рассказал в своей передаче «Бесогон ТВ».

Михалков продемонстрировал в эфире телепередачи ружье Marlin Model 55 Goose Gun калибра 18,5 миллиметра.

«Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны», — заявил Никита Сергеевич.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не выиграл ММКФ.