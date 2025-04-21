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17:50, 21 апреля 2025Культура

Михалков передаст американское ружье на нужды СВО

Никита Михалков передаст на СВО подаренное ему Черномырдиным американское ружье
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков передаст бойцам специальной военной операции (СВО) американское ружье Marlin Model 55, подаренное ему когда-то Виктором Черномырдиным. Об этом он рассказал в своей передаче «Бесогон ТВ».

Михалков продемонстрировал в эфире телепередачи ружье Marlin Model 55 Goose Gun калибра 18,5 миллиметра.

«Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны», — заявил Никита Сергеевич.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не выиграл ММКФ.

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