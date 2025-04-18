Михалков высказался о перспективах Юры Борисова на «Оскаре»

Режиссер Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» никогда бы не выиграл ММКФ

Режиссер Никита Михалков назвал Юру Борисова очень хорошим актером, но заявил, что фильм «Анора», в котором он снялся, является слабой картиной. Его слова приводит ТАСС.

Михалков дал интервью, посвященное грядущему открытию Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), президентом которого он является.

«Получила бы "Анора" приз на ММКФ? Никогда! Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать. Но говорю это не как президент фестиваля, а как режиссер. Юра Борисов — очень хороший актер и, возможно, когда-нибудь получит свой "Оскар"», — оценил перспективы Михалков.

За роль в картине независимого американского режиссера Шона Бейкера Борисов получил несколько престижных наград и даже был номинирован на «Оскар». Он стал первым артистом из России, кто претендовал на приз Американской киноакадемии, однако уступил награду.

Ранее Михалков заявил о негативном образе русских в фильме «Анора».