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10:00, 27 февраля 2025Культура

Михалков жестко высказался о русских в фильме «Анора»

Режиссер Никита Михалков заявил о негативном образе русских в фильме «Анора»
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков раскритиковал номинированный на «Оскар» фильм «Анора» за создание негативного образа русского человека. Его слова приводит РИА Новости.

«Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский», — оценил персонажей киноленты Никита Сергеевич.

Картина «Анора» номинирована на премию «Оскар» в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший актер второго плана» (Юра Борисов), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

Ранее сообщалось, что журнал Vogue назвал российского актера «Аноры» Марка Эйдельштейна восходящей звездой Голливуда.

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