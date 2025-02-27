Михалков жестко высказался о русских в фильме «Анора»

Режиссер Никита Михалков заявил о негативном образе русских в фильме «Анора»

Режиссер Никита Михалков раскритиковал номинированный на «Оскар» фильм «Анора» за создание негативного образа русского человека. Его слова приводит РИА Новости.

«Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский», — оценил персонажей киноленты Никита Сергеевич.

Картина «Анора» номинирована на премию «Оскар» в шести категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший актер второго плана» (Юра Борисов), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

Ранее сообщалось, что журнал Vogue назвал российского актера «Аноры» Марка Эйдельштейна восходящей звездой Голливуда.