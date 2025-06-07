Украина неожиданно перенесла обмен пленными. На границе остались тысячи тел бойцов. Что об этом известно?

Помощник президента РФ Мединский: Киев не забрал пленных и тела погибших

Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Причины называются разные и довольно странные», — сообщил он.

Помощник президента России отметил, что Москва начала реализацию акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших еще 6 июня. Он указал, что «первая партия» тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах на место обмена и подготовлена к выдаче. Тем временем остальные на подходе, рассказал Мединский.

Как утверждается, уже передан первый список из 640 военнопленных разных категорий, таких как «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь».

Мединский добавил, что незадолго до этого группу Минобороны России отправили к границе с Украиной. На данный момент она ждет, когда команда от Киева пойдет на контакт и в целом приедет к местам назначенной встречи.

Москва снова настаивает на том, чтобы Киев четко соблюдал график и все договоренности. «Призываем, наконец, забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле», — сообщил Мединский. У каждого солдата и офицера должен быть шанс отправиться домой, подметил он.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Тела тысячи военных остаются на границе с Украиной

В Минобороны России также подтвердили информацию о возможности сейчас выдать 1212 тел бойцов Украине. При этом сейчас, на фоне заявлений со стороны Киева, тела остаются в рефрижераторах — в Брянской области. Колонны машин и российские военные в костюмах химзащиты были запечатлены на видео в этом регионе.

Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что все подготовлено в соответствии с договоренностями. В том числе Москва может начинать обмен военнопленными.

Координационный штаб Украины, в свою очередь, опроверг слова помощника президента России Владимира Мединского о срыве намеченного обмена военнопленными и приемки тел павших солдат. Тогда же представители Киева заявили, что сегодняшняя дата — 7 июня — якобы не была согласована.

Нежелание Киева принимать тела бойцов ВСУ сравнили с геноцидом

Киев совершает геноцид своего народа, не принимая тела бойцов ВСУ, переданные Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который (…) совершает геноцид своего собственного народа Мария Захарова официальный представитель МИД России

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заподозрил Киев в желании сорвать мирные контакты. А главе фракции ЛДПР все произошедшее показалось «детским лепетом». Он заявил, что срыв договоренностей больше похож на цинизм, а сам перенос даты обмена телами военных показывает лишь «наплевательское отношение к памяти своих же павших на поле боя».

Фото: РИА Новости

В России высказались о причинах переноса обмена пленными со стороны Киева

По мнению парламентария Дмитрия Белика, обмен сорвался из-за нежелания Киева платить компенсации родственникам солдат. Он вспомнил, что недавно Верховная Рада приняла закон, в котором говорится о признании солдат погибшими только по истечении нескольких лет после завершения боевых действий. Все это указывает на то, уверен российский чиновник, что Киев хочет «набить собственные кошельки и не дать ни копейки своим гражданам». Он добавил, что власти продолжают вести «кровавую политику» против своего народа.

С парламентарием также согласился военно-политический эксперт Ян Гагин. Он счел, что обмен телами военных повлек бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, а это для Киева «большое поражение».

В то же время перенос обмена и приемки тел со стороны Киева на неопределенный срок выглядит мерзопакостно, заявил российский сенатор Андрей Климов. «Причин несколько. Главная из них — это смятение», — сообщил он.