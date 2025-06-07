Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 7 июня 2025Бывший СССР

Украина неожиданно перенесла обмен пленными. На границе остались тысячи тел бойцов. Что об этом известно?

Помощник президента РФ Мединский: Киев не забрал пленных и тела погибших
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский.

«Причины называются разные и довольно странные», — сообщил он.

Помощник президента России отметил, что Москва начала реализацию акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших еще 6 июня. Он указал, что «первая партия» тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах на место обмена и подготовлена к выдаче. Тем временем остальные на подходе, рассказал Мединский.

Как утверждается, уже передан первый список из 640 военнопленных разных категорий, таких как «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь».

Мединский добавил, что незадолго до этого группу Минобороны России отправили к границе с Украиной. На данный момент она ждет, когда команда от Киева пойдет на контакт и в целом приедет к местам назначенной встречи.

Москва снова настаивает на том, чтобы Киев четко соблюдал график и все договоренности. «Призываем, наконец, забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле», — сообщил Мединский. У каждого солдата и офицера должен быть шанс отправиться домой, подметил он.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Тела тысячи военных остаются на границе с Украиной

В Минобороны России также подтвердили информацию о возможности сейчас выдать 1212 тел бойцов Украине. При этом сейчас, на фоне заявлений со стороны Киева, тела остаются в рефрижераторах — в Брянской области. Колонны машин и российские военные в костюмах химзащиты были запечатлены на видео в этом регионе.

Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что все подготовлено в соответствии с договоренностями. В том числе Москва может начинать обмен военнопленными.

Координационный штаб Украины, в свою очередь, опроверг слова помощника президента России Владимира Мединского о срыве намеченного обмена военнопленными и приемки тел павших солдат. Тогда же представители Киева заявили, что сегодняшняя дата — 7 июня — якобы не была согласована.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Нежелание Киева принимать тела бойцов ВСУ сравнили с геноцидом

Киев совершает геноцид своего народа, не принимая тела бойцов ВСУ, переданные Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который (…) совершает геноцид своего собственного народа

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заподозрил Киев в желании сорвать мирные контакты. А главе фракции ЛДПР все произошедшее показалось «детским лепетом». Он заявил, что срыв договоренностей больше похож на цинизм, а сам перенос даты обмена телами военных показывает лишь «наплевательское отношение к памяти своих же павших на поле боя».

Фото: РИА Новости

В России высказались о причинах переноса обмена пленными со стороны Киева

По мнению парламентария Дмитрия Белика, обмен сорвался из-за нежелания Киева платить компенсации родственникам солдат. Он вспомнил, что недавно Верховная Рада приняла закон, в котором говорится о признании солдат погибшими только по истечении нескольких лет после завершения боевых действий. Все это указывает на то, уверен российский чиновник, что Киев хочет «набить собственные кошельки и не дать ни копейки своим гражданам». Он добавил, что власти продолжают вести «кровавую политику» против своего народа.

С парламентарием также согласился военно-политический эксперт Ян Гагин. Он счел, что обмен телами военных повлек бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям, а это для Киева «большое поражение».

В то же время перенос обмена и приемки тел со стороны Киева на неопределенный срок выглядит мерзопакостно, заявил российский сенатор Андрей Климов. «Причин несколько. Главная из них — это смятение», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина неожиданно перенесла обмен пленными. На границе остались тысячи тел бойцов. Что об этом известно?

    Российский посол высказался об отказе Киева принять тела бойцов ВСУ

    Рецидивист насильно удерживал россиянку и выводил ее на балкон с ножом у горла

    В МИД назвали манипуляцией отказ Киева принимать тела бойцов ВСУ

    В Минобороны понадеялись на возобновление обмена с Украиной

    Симоньян посочувствовала украинцам

    Футболиста «Динамо» допросили в Эстонии после его слов о России

    В российском регионе загорелась установка по производству битума

    Туристка нашла бездыханного двухлетнего сына в бассейне на Ибице

    Экс-президент Кыргызстана предложил судить его в Гааге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости