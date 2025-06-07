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16:30, 7 июня 2025Россия

Начальник управления Генштаба ВС России сделал заявление по обмену с Украиной

Зорин: Россия готова к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия готова к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной в соответствии с условиями, оговоренными в Стамбуле. Такое заявление сделал начальник управления Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Александр Зорин, передает РИА Новости.

«Российская сторона приступила к масштабной акции по репатриации более 6000 тел украинских военнослужащих и украинских военнопленных», — сообщил он. При этом представители Украины так и не прибыли к обозначенному месту.

Ранее Киев заявил, что сегодняшняя дата обмена якобы не была согласована, а Москва, по их мнению, предоставила списки, которые не соответствовали оговоренному подходу.

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