Начальник управления Генштаба ВС России сделал заявление по обмену с Украиной

Зорин: Россия готова к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной

Россия готова к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной в соответствии с условиями, оговоренными в Стамбуле. Такое заявление сделал начальник управления Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Александр Зорин, передает РИА Новости.

«Российская сторона приступила к масштабной акции по репатриации более 6000 тел украинских военнослужащих и украинских военнопленных», — сообщил он. При этом представители Украины так и не прибыли к обозначенному месту.

Ранее Киев заявил, что сегодняшняя дата обмена якобы не была согласована, а Москва, по их мнению, предоставила списки, которые не соответствовали оговоренному подходу.

