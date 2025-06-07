Клишас: Хунта в Киеве была уверена, что сорвала мирные контакты атаками

Сенатор Андрей Клишас заподозрил Киев в желании сорвать мирные контакты. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По мнению члена Совфеда, Украина не готова ни к обмену пленными, ни к приемке тел своих солдат. «Хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками», — написал Клишас.

Ранее 7 июня глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными и приемку тел. По его словам, группа переговорщиков не прибыла на место обмена.

