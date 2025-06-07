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16:26, 7 июня 2025Россия

Колонна грузовиков с телами украинских военных попала на видео

Минобороны показало кадры колонны рефрижераторов с телами украинских военных
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Минобороны России показало кадры колонны рефрижераторов с телами украинских военных. На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, попали грузовики и российские военные в костюмах химзащиты.

На опубликованном видео также запечатлены замороженные тела украинских военных, упакованные в белые мешки. Сам ролик был снят рядом с пограничным пунктом пропуска, куда грузовики прибыли для обмена.

«В настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек», — заявил представитель российской переговорной группы Александр Зорин.

Он подтвердил, что Киев в итоге не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок. В то же время российская сторона передала список из 640 военнопленных, но и в этом случае дата их возвращения остается неясной.

Тем временем украинский Координационный штаб опроверг слова помощника российского президента Владимира Мединского о срыве намеченного обмена военнопленными и приемки тел павших солдат. Представители Киева подчеркнули, что сегодняшняя дата якобы не была согласована.

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