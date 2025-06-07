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16:22, 7 июня 2025Россия

Названа причина срыва обмена телами между Россией и Украиной

Депутат Белик: Обмен телами сорвался из-за нежелания Киева платить компенсации
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Обмен телами военных между Россией и Украиной сорвался из-за нежелания Киева платить компенсации родственникам солдат. Такую причину в беседе с RT Today привел депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

«Не случайно и Верховная Рада приняла закон, по которому без вести пропавшие будут признаны погибшими только по истечении двух лет после завершения боевых действий. Вот так, думая о том, как бы потуже набить собственные кошельки и не дать ни копейки своим гражданам, киевский режим во главе с Зеленским ведет свою кровавую политику и уничтожает собственный народ», — заявил парламентарий.

Он добавил, что позиция украинских властей в отношении своих же военнослужащих «не укладывается ни в какие рамки», а сам срыв обмена Белик назвал дикостью.

«Бесчеловечно и не по-христиански делать то, что допускает сейчас киевский режим, который, впрочем, давно отрекся от всех духовных ценностей», — заключил депутат.

Тем временем украинский Координационный штаб опроверг слова помощника российского президента Владимира Мединского о срыве намеченного обмена военнопленными и приемки тел павших солдат. Представители Киева подчеркнули, что сегодняшняя дата не была согласована.

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