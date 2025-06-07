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14:45, 7 июня 2025Россия

Названо место хранения тел украинских военных

Подготовленные к передаче тела украинских военных находятся в Брянской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подготовленные к передаче тела украинских военных находятся в рефрижераторах на территории Брянской области. Место хранения тел агентству ТАСС назвал источник в неуказанной структуре.

«Рефрижераторы — в Брянской области», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что обмен телами военных в формате «6000 на 6000», о котором Украина и Россия договорились в ходе переговоров в Стамбуле, сорвался. По данным журналистов, Россия была согласна осуществить вернуть тела в любую минуту, однако если его не будет, то их перевезут на 150 специализированных машинах на границу с Белоруссией.

Позднее срыв обмена подтвердил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, украинская сторона «неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными».

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