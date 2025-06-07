Военный эксперт Гагин: Обмен телами повлек бы огромные траты из бюджета Украины

Обмен телами военных повлек бы огромные траты из бюджета Украины на выплаты семьям. Такую причину срыва Киевом договоренностей назвал военно-политический эксперт Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

Гагин отметил, что украинская сторона отказалась принимать шесть тысяч тел, и, по мнению эксперта, для нее это «большое поражение». Он добавил, что Киев не готов выплачивать семьям военных серьезные суммы денег.

Ранее такое же мнение в беседе с RT высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик. Он добавил, что позиция украинских властей в отношении своих же военнослужащих «не укладывается ни в какие рамки».

