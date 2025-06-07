Слуцкий назвал цинизмом перенос Украиной даты обмена телами военных

Перенос Украиной даты обмена телами военных демонстрирует наплевательское отношение Киева к собственным солдатам и офицерам. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назвавший срыв договоренностей цинизмом.

«В целом такое поведение — редкий цинизм и наплевательское отношение к памяти своих же павших на поле боя. В войне до последнего украинца они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства», — уверен Слуцкий.

Парламентарий добавил, что это не первый случай саботажа достигнутых договоренностей со стороны украинских властей. По его словам, в этой конкретной ситуации причины могут быть разными, одна из них — обязательства Киева по выплатам семьям военных.

«Нашей стороне не объяснили толком. Ссылки на несогласованную дату — детский лепет», — заявил Слуцкий.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик также предположил, что обмен телами военных между Россией и Украиной сорвался из-за нежелания Киева платить компенсации родственникам солдат. По его мнению, позиция украинских властей в отношении своих же военнослужащих «не укладывается ни в какие рамки».