Михалков призвал каждого россиянина отслужить в армии

Режиссер Михалков призвал всех российских мужчин к службе в армии

Любой мужчина, проживающий в России, должен пройти службу в армии. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков на встрече со студентами ВГИКа в рамках международного студенческого кинофестиваля, передает РИА Новости.

По его словам, служба в Вооруженных силах — это колоссальная школа. Армия для России всегда была не средством нападения или защиты, а образом жизни, поскольку примечательно, что даже в отечественной истории каждый князь был причислен к определенному полку.

Сценарист также повспоминал свою службу, подчеркнув, что это довольно «романтическая и полутрагическая история». Михалкова хотели отправить в стройбат, однако он пришел в сборный пункт и настоял на своей отправке на Камчатку. Ушел в армию он в 27-летнем возрасте, отдав долг Родине в Тихоокеанском флоте.

Ранее Михалков поделился своим мнением о спекуляциях кинематографистов на теме СВО. Как уточнил народный артист, современные картины на эту тему могут не в полной мере отображать действительность, поэтому должно пройти некоторое время.