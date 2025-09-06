Культура
Михалков высказался о спекуляциях кинематографистов на теме СВО

Михалков: Современные фильмы на тему СВО могут стать спекулятивными
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Современные художественные фильмы на тему специальной военной операции (СВО) могут стать спекулятивными и не отображать действительность. Об этом сообщил народный артист России, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, передает ТАСС.

По его мнению, должно пройти время для того, чтобы в искусстве была создана правильная позиция на тему СВО. При этом объем истории должен соответствовать происходящему.

«Боюсь, что достаточное количество "скороспелых" [кинематографистов], так сказать, желающих "наварить" определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — сказал Михалков в рамках Восточного экономического форума.

Он добавил, что сегодня пытаются экранизировать слабые сценарии, затрагивающие темы СВО. Михалков подчеркнул, что подобные истории необходимо освещать с точки зрения подлинности и документалистики.

Ранее Михалков назвал фильм «Анора» Шона Бейкера «очень средним» по художественной линии.

