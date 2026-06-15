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17:47, 15 июня 2026Экономика

Москвичам назвали время пика жары

Климатолог Железнова: Пик жары в Москве ожидается в июле
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Пик жары в Москве в 2026 году ожидается в июле. Время прихода самых высоких температур жителям столицы назвала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Специалист напомнила, что самым теплым месяцем в году в городе, как правило, является июль. «Статистически именно в этом месяце вероятность экстремально высоких температур наибольшая. Но важно понимать, что это именно средние климатические значения. В каждый отдельный год температурный ход может быть не похож на среднее значение», — объяснила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на нынешней неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков.

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