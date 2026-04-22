Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:45, 22 апреля 2026

Производитель «Орланов» допустил выпуск российских дронов за рубежом

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Производство комплексов с разведывательными беспилотниками семейства «Орлан» может быть локализовано за рубежом. Выпуск российских дронов потенциальными партнерами допустил официальный представитель компании «Специальный технологический центр» (СТЦ), передает ТАСС.

Представитель отметил, что сегодня одним из главных условий большинства иностранных партнеров является создание сервисных или производственных центров для российской техники на территории заказчика. Покупатели стремятся не только приобретать готовую продукцию, но и осуществлять постепенную локализацию.

«Надеюсь, что производство "Орланов" со временем появится в и других странах. В настоящий момент наши беспилотники за рубежом не производятся, но обсуждение таких перспектив ведется», — сказал собеседник агентства на полях международной выставки Defence Services Asia в Малайзии.

В мае 2025 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила, что иностранные партнеры интересуются дронами «Орлан-30», поскольку они доказали свою эффективность в реальных боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok