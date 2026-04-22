Производитель «Орланов» допустил выпуск российских дронов за рубежом

СТЦ: Производство российских беспилотников «Орлан» могут локализовать за рубежом

Производство комплексов с разведывательными беспилотниками семейства «Орлан» может быть локализовано за рубежом. Выпуск российских дронов потенциальными партнерами допустил официальный представитель компании «Специальный технологический центр» (СТЦ), передает ТАСС.

Представитель отметил, что сегодня одним из главных условий большинства иностранных партнеров является создание сервисных или производственных центров для российской техники на территории заказчика. Покупатели стремятся не только приобретать готовую продукцию, но и осуществлять постепенную локализацию.

«Надеюсь, что производство "Орланов" со временем появится в и других странах. В настоящий момент наши беспилотники за рубежом не производятся, но обсуждение таких перспектив ведется», — сказал собеседник агентства на полях международной выставки Defence Services Asia в Малайзии.

В мае 2025 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила, что иностранные партнеры интересуются дронами «Орлан-30», поскольку они доказали свою эффективность в реальных боевых действиях.