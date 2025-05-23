Стали известны задачи российских «Орланов» в ходе СВО

ФСВТС РФ: «Орланы» решают задачи воздушной разведки в тактической глубине

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» способны решать задачи воздушной разведки в тактической глубине. Об этом ТАСС стало известно от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В организации заметили, что на БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30» наблюдается высокий спрос со стороны иностранных партнеров.

«Он обусловлен тем, что эти комплексы показали свою высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. Они решают задачи воздушной разведки в тактической глубине с применением широкого спектра технических средств», — сказали в ФСВТС РФ в ходе оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске (Белоруссия).

В организации добавили, что интерес к российской военной технике усилился благодаря ее успехам в специальной военной операции (СВО). В ФСВТС РФ заметили, что в настоящее время «Орланы» используются более чем в 20 государствах.

Ранее в организации сообщили, что БПЛА «Ланцет» получил известность во всем мире после своего успеха в СВО.