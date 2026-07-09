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19:03, 9 июля 2026Путешествия

Фитнес-блогер разгромил виллу в Таиланде, прыгнул в озеро и не выжил

DS: Американский фитнес-блогер утонул в озере в районе Банг Пхли в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @connormurphyofficial

Популярный американский фитнес-блогер и эксперт по улучшению внешности разгромил роскошную виллу в Таиланде и утонул в озере. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Трагедия произошла 7 июля в районе Банг Пхли. Очевидцы сообщили полиции, что 32-летний Коннор Майкл Мерфи, у которого почти три миллиона подписчиков в социальных сетях, вел себя странно после того, как вернулся в арендованный жилой комплекс на такси. По словам охранника, инфлюенсер начал кричать, кататься по дороге и заламывать руки. После дебоша в доме он прыгнул в озеро и плыл до тех пор, пока не исчез под водой.

Полиция и водолазы полчаса искали Мерфи и нашли его бездыханным в 20 метрах от берега. Мужчина не выжил. На его теле не обнаружено следов насилия. Предварительной причиной смерти стало неосторожное поведение на воде.

Ранее туристка пропала во время дайвинга и была найдена бездыханной несколько дней спустя. Девушка входила в состав группы дайверов, плавающих у берегов Пуэрто-Мадрина на юге Аргентины.

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