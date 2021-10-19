На Украине назвали сроки появления «реальных результатов» от соглашения с США

Министр обороны Украины: результаты от оборонного соглашения с США появятся в 2022 году

Украина сможет увидеть реальные результаты оборонного соглашения, которое было подписано во время визита президента Владимира Зеленского в США, уже в 2022 году. С таким заявлением выступил министр обороны республики Андрей Таран, сообщает УНИАН.

По его словам, документ позволит наладить координацию украинских и американских военных не только на суше, море и воздухе, она появится и в киберпространстве. Министр назвал конечной целью соглашения обеспечение стабильности во всем регионе, а также модернизацию украинской армии к определенным руководством страны срокам.

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«[Оборонное соглашение] будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО. По всем выше приведенным направлениям мы имеем амбициозные цели», — сказал Таран.

Соглашение об основах оборонного партнерства было подписано министрами обороны Украины и США Андреем Тараном и Ллойдом Остином в августе 2020 года, когда Владимир Зеленский посещал Вашингтон. Оно предполагает ведение совместных проектов в сфере исследований, разработок и испытаний и оценки вооружения и военной техники.

Позже стало известно, что документ может стать ключом к внесению поправок к американскому законопроекту об обороне за 2022 финансовый год. Он позволит США поставить Украине израильскую тактическую систему противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол»).