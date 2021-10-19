Лавров рассказал о похороненной идее консультаций НАТО и России

Представители стран НАТО не хотят проводить консультации с Россией, и приостановка работы миссии в Москве стала вынужденным ответным шагом на действия альянса. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, идея консультаций Североатлантического альянса с Москвой давно похоронена представителями организации. «Я уже говорил, с чего все началось и как сами натовцы просто "похоронили" главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия — НАТО», — отметил Лавров, говоря о необходимости срочно консультироваться в кризисных ситуациях.

18 октября Лавров объявил о приостановке миссии России при НАТО. Он объяснил, что такое решение было принято в ответ на действия альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке. Кроме того, в НАТО решили упразднить должности еще двоих дипломатов. Таким образом в миссии остались бы работать 10 вместо 20 представителей России.