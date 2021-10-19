Лавров заявил о необходимости адаптации Совета Безопасности ООН к новым реалиям

Пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН не может диктовать «судьбы мира», а ООН и Совбез необходимо адаптировать к новым реалиям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД РФ согласился с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости реформировать структуры Организации объединенных наций. «Есть необходимость адаптировать ООН и Совет Безопасности к новым реалиям. Развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе была увеличена», — заявил Лавров.

Ранее турецкий лидер заявил, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Он подчеркнул, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. По словам Эрдогана, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.