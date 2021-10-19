Лавров назвал заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным фантазиями

Киев регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой. Такое мнение выразил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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В качестве примера глава МИД привел высказывание одного из украинских политиков о том, что окружение Путина не советует ему встречаться с украинским лидером из-за непредсказуемости итогов переговоров. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», — отметил Лавров и назвал подобные заявления фантазиями.

18 октября Зеленский в эфире телеканала ICTV выразил готовность к встрече с Путиным в любом формате. При этом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров до этого говорил, что главы государств могут встретиться только после ухода России из Крыма и Донбасса. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия украинских властей препятствуют встрече Зеленского и Путина. По его словам, отсутствие перспектив подобной встречи в первую очередь обусловлено нежеланием Киева выполнять минские договоренности.

До этого Песков рассказал, что с Зеленским сложно общаться, потому что он упорно называет Россию участницей конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.