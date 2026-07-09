Российский студент изобрел новый национальный продукт

Студент Альберт Найданов изобрел сублимированный суп на основе бурятского борсо

Студент технологического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА) Альберт Найданов изобрел новый национальный продукт. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики на официальном сайте.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Найданов получил грант по программе «Студенческий стартап» на производство сублимированного мясного супа по бабушкиному рецепту. В его основе — традиционное блюдо борсо. «Мы выпускаем два вида: из говядины и из конины. Процесс производства проходит несколько этапов: обвалка мяса, жиловка, бланшировка и сушка», — рассказал молодой человек и уточнил, что новый продукт не содержит ГМО.

По словам студента, суп готовится очень легко. Его достаточно залить кипятком и подождать 5-7 минут. При этом изобретатель отметил, что продукт не требует специальных условий хранений и идеально подходит для любителей походов, охоты и рыбалки.

В настоящий момент суп производится на базе лабораторий Бурятского ГСХА. В планах у Найданова расширить производство, а сейчас он отправляет свою продукцию в зону проведения СВО. «Для меня это было принципиально важно. В зоне специальной военной операции наши земляки из села Темник Селенгинского района. Я знаю, в каких условиях они находятся, и понимаю, как важен качественный, калорийный продукт, который не требует сложного приготовления. Ребята написали, что продукт пришелся очень кстати. Это, пожалуй, лучшая оценка моей работы», — подчеркнул он.

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