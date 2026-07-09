Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:11, 9 июля 2026Моя страна

Российский студент изобрел новый национальный продукт

Студент Альберт Найданов изобрел сублимированный суп на основе бурятского борсо
Мария Винар

Фото: Пресс-служба Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия

Студент технологического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА) Альберт Найданов изобрел новый национальный продукт. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики на официальном сайте.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Найданов получил грант по программе «Студенческий стартап» на производство сублимированного мясного супа по бабушкиному рецепту. В его основе — традиционное блюдо борсо. «Мы выпускаем два вида: из говядины и из конины. Процесс производства проходит несколько этапов: обвалка мяса, жиловка, бланшировка и сушка», — рассказал молодой человек и уточнил, что новый продукт не содержит ГМО.

По словам студента, суп готовится очень легко. Его достаточно залить кипятком и подождать 5-7 минут. При этом изобретатель отметил, что продукт не требует специальных условий хранений и идеально подходит для любителей походов, охоты и рыбалки.

В настоящий момент суп производится на базе лабораторий Бурятского ГСХА. В планах у Найданова расширить производство, а сейчас он отправляет свою продукцию в зону проведения СВО. «Для меня это было принципиально важно. В зоне специальной военной операции наши земляки из села Темник Селенгинского района. Я знаю, в каких условиях они находятся, и понимаю, как важен качественный, калорийный продукт, который не требует сложного приготовления. Ребята написали, что продукт пришелся очень кстати. Это, пожалуй, лучшая оценка моей работы», — подчеркнул он.

В октябре прошлого года аналитики геосервиса 2ГИС назвали любимую национальную кухню россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Экс-сотрудник СБУ раскрыл подробности о вызвавшем массовые взрывы заводе под Киевом
    ФСИН отреагировала на сообщения о попытке убийцы 12-летней Миланы свести счеты с жизнью
    Россиянам назвали главные риски при покупке подержанных электромобилей
    Дочь лидера «Руки Вверх!» перевели на домашнее обучение из-за буллинга
    Вероятный преемник Стармера заявил о проблеме из-за украинского конфликта
    Gloria Jeans выпустила любимую вещь 30-летних россиян и нарвалась на критику в сети
    Названо худшее место для хранения лекарств
    Европейский гимнастический союз рассмотрит допуск российских гимнастов с символикой
    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снимется в российском фильме
    Варламов рассказал о жуткой ситуации с одной сферой жизни в Нью-Йорке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok