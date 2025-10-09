Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:56, 9 октября 2025Моя страна

Названа любимая национальная кухня россиян

Русская национальная кухня наиболее популярна у жителей Волгограда и Воронежа
Алина Черненко

Фото: Alexandra Pereba / NEWS.ru / Globallookpress.com

Аналитики геосервиса 2ГИС назвали наиболее популярные у жителей разных российских городов национальные кухни. Их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты посмотрели, карточки каких заведений открывали пользователи сети чаще всего за последние 12 месяцев, и выяснили, что в списке лидирует русская кухня (24 процента). На втором месте находится грузинская кухня (20 процентов), на третьем — итальянская (16 процентов).

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
«Русские салаты — за пределами добра и зла» Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
«Русские салаты — за пределами добра и зла»Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
21 января 2025

В исследовании также говорится, что блюда русской кухни особенно любят жители Волгограда, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Челябинска. Тем временем жители Екатеринбурга, Новосибирска, Самары и Уфы предпочитают грузинскую кухню, а жители Казани — татарскую.

Ранее участники рабочей группы при Минпромторге назвали входящие в стандарт русской кухни блюда. Помимо ухи, солянки и блинов там есть курник, говяжий рубец, визига, чиненые гусь и утка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости