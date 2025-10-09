Названа любимая национальная кухня россиян

Русская национальная кухня наиболее популярна у жителей Волгограда и Воронежа

Аналитики геосервиса 2ГИС назвали наиболее популярные у жителей разных российских городов национальные кухни. Их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты посмотрели, карточки каких заведений открывали пользователи сети чаще всего за последние 12 месяцев, и выяснили, что в списке лидирует русская кухня (24 процента). На втором месте находится грузинская кухня (20 процентов), на третьем — итальянская (16 процентов).

В исследовании также говорится, что блюда русской кухни особенно любят жители Волгограда, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Челябинска. Тем временем жители Екатеринбурга, Новосибирска, Самары и Уфы предпочитают грузинскую кухню, а жители Казани — татарскую.

Ранее участники рабочей группы при Минпромторге назвали входящие в стандарт русской кухни блюда. Помимо ухи, солянки и блинов там есть курник, говяжий рубец, визига, чиненые гусь и утка.

