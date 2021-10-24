В Совфеде отреагировали на новые требования Украины по Крыму

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева отреагировали на новые требования Украины, которые страна выдвинула в отношении Крыма. Ее слова передает РИА Новости.

Сенатор подчеркнула, что если украинские власти считают Крым своей территорией, то там не может быть пропускных пунктов и центров связи. «А если они согласны с тем, что Крым и Севастополь — часть российского государства, то есть наконец-то наступило просветление, то тогда какое отношение имеет российская сторона к конфликту на Донбассе?» — задалась вопросом она.

Алтабаева добавила, что заявления Киева не имеют оснований в виде реальных фактов и противоречат сами себе. «Когда в одной голове противоречащие друг другу заявления, то это шизофрения. Ощущение, что это и происходит: одна часть головы совсем не дружит с другой», — заявила она, выразив надежду на то, что «что-то изменится в лучшую сторону».

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма. В частности, он призвал предоставить жителям Крыма и Донбасса защиту от коронавирусной инфекции и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

Так в стране ответили на реакцию крымчан на предложение открыть «центры связи с властями» на границе с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобный план Киева провокацией.