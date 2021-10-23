В МИД назвали провокацией создание Киевом «пунктов коммуникации» у границ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией план Киева по созданию так называемых пунктов прямой коммуникации с президентом, правительством и другими украинскими органами власти для жителей Крыма, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины инициировал очередной цирковой номер. По ее словам, украинские силовики вместо того чтобы вернуть жителям Донбасса удерживаемые социальные выплаты или разблокировать жизненно важную инфраструктуру, вновь заготовили провокацию.

Материалы по теме «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть? Страны не стало. 30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?

«Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках», — добавила российский дипломат.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины пообещал открыть «центры связи с властями» для людей, живущих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма. По его словам, Киев должен наладить выполнение «конституционных прав» людей, которые пересекают линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в ДНР, ЛНР и Херсонской областях (на границе с Россией — Крым). «Для того чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти», — уточнил Данилов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.