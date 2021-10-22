Украина откроет «центры связи с властями» на границе с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) пообещал открыть «центры связи с властями» для людей, живущих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма, о намерениях найти техническое решение заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг ведомства.

По его словам, Киев должен наладить выполнение «конституционных прав» людей, которые пересекают линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой, Луганской (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики) и Херсонской областях (на границе с Россией — Крым). «Для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти», — уточнил Данилов.

Секретарь СНБО поручил министерству цифровой трансформации Украины заняться решением этого вопроса. Специалисты должны в течение двух недель разработать проект, где будет прописано создание и обустройство инфраструктуры на КПВВ.

Ранее стало известно, что Украина готова обсуждать с Москвой только один вопрос — о «деоккупации» Крымского полуострова и его возращении в состав республики. Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума.