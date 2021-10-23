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На Украине объяснили причины боязни «возвращения» Крыма

Экс-депутат Червоненко: власти Украины не хотят «вернуть» Крым из страха перед населением
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Евгений Червоненко
Евгений Червоненко
Кадр: НАШ/ YouTube

Бывший депутат Рады и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «Наш» заявил, что Киев боится «возвращения» Крыма. Он объяснил, что власти испытывают страх перед населением, которое проголосует против них.

«Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского», — заявил политик.

Червоненко добавил, что крымчане, равно как жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могли бы на выборах поддержать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Экс-депутат заключил, что Киев не пытался договориться и наладить хорошие отношения с территориями, которые считает своими, предпочитая действовать с позиции силы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Так он прокомментировал проведение на полуострове Всероссийской переписи населения.

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