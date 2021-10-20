Зеленский призвал не считать Крым «собственностью одного человека»

Президент Украины Зеленский: Крым и Черное море — «это не собственность одного человека»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черкасскую область назвал Крым украинским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Зеленского, Украина и ее международные партнеры в очередной раз указали, что Черное море и полуостров Крым — «это не собственность одного человека». «Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины», — добавил он.

Украинский лидер также призвал мировое сообщество сделать своим приоритетом возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства.

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Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендовал к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами. По информации СНБО, словарь был разработан с целью противодействия пропаганде Кремля и информационным фейкам, которые российские спецслужбы якобы внедряют в речь для выгораживания «оккупационных» действий России на Крымском полуострове и на востоке Украины.

К примеру, в документе указано, что вместо «на Украине» нужно писать «в Украине», а вместо «в Донбассе» следует говорить «на Донбассе». Кроме того, воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

