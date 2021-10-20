На Украине разработали «антиоккупационный глоссарий» для чиновников

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендовал к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами. Соответствующий документ публикует пресс-служба ведомства.

По информации СНБО, словарь был разработан с целью противодействия пропаганде Кремля и информационным фейкам, которые российские спецслужбы якобы внедряют в речь для выгораживания «оккупационных» действий России на Крымском полуострове и на востоке Украины.

К примеру, в документе указано, что вместо «на Украине» нужно писать «в Украине», а вместо «в Донбассе» следует говорить «на Донбассе». Кроме того, воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма».

Военные действия в Донбассе советуют называть «вооруженной агрессией России против Украины» или «российско-украинской войной» и прочее. Всего в глоссарии на данный момент содержатся 64 термина и словосочетания.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что на Украине появился виртуальный музей «российской агрессии». Чиновник отметил, что платформа, на которой наглядно проиллюстрированы факты нарушения Россией территориальной целостности Украины, позволит защитить страну от информационных фейков Кремля.