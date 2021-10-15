На Украине пообещали «рано или поздно» вернуть Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Так он прокомментировал проведение на полуострове Всероссийской переписи населения. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную Думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым — это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», — заявил Данилов.

Ранее 15 октября министерство иностранных дел Украины осудило начало российской переписи населения на территории Крыма, назвав ее «недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий)».

Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.

