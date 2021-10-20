В Совфеде оценили украинский «антиоккупационный глоссарий»

Выпущенный официальным Киевом специальный «антиоккупационный глоссарий», который содержит корректные с точки зрения властей республики названия и термины в отношении Крыма и Донбасса, на самом деле унижает украинцев. Такую оценку ему дал российский сенатор Сергей Цеков, сообщает в среду, 20 октября, РИА Новости.

«Если выпускаются подобные словари, значит украинское общество неоднозначно воспринимает политические процессы, в том числе связанные с Крымом и Донбассом», — констатировал он.

Политик полагает, что выпуск подобного глоссария наглядно демонстрирует отсутствие свободы слова на Украине. «Этими словарями они никак не изменят ситуацию ни внутри Украины, ни за ее пределами», — подчеркнул сенатор Совфеда.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендовал к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами.

В нем, в частности, указано, что вместо «на Украине» нужно писать «в Украине», а вместо «в Донбассе» следует говорить «на Донбассе». Воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма». Военные действия в Донбассе советуют называть «вооруженной агрессией России против Украины» или «российско-украинской войной» и прочее. Всего в глоссарии на данный момент содержатся 64 термина и словосочетания.