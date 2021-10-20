В Госдуме обвинили Киев в попытке оторвать Украину от исторической памяти

Украинские власти любыми путями пытаются «оторвать Украину от своей исторической памяти». Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Russia Today.

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Таким образом он прокомментировал публикацию аппаратом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины словаря, в котором предлагается переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую». «Они просто не понимают одного: когда страна, народ теряет свою историческую память, он подвергает себя разрушению, уничтожению. Отрезая этот корень, естественно, дерево украинского народа начинает засыхать», — отметил депутат Госдумы. Он также добавил, что подобные действия уничтожают все хорошее, что было на Украине.

Водолацкий также отметил, что оценку происходящим на Украине событиям должно давать международное сообщество, а не ее народ, который «власти запугали».

Ранее сообщалось, что СНБО Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендовал к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами. В частности, в документе указано, что вместо «на Украине» следует писать «в Украине», а вместо «в Донбассе» следует говорить «на Донбассе». Воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма».