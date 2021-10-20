Власти Украины предложили называть Великую Отечественную войну советско-немецкой

На Украине рекомендовали называть ВОВ советско-немецкой или Второй мировой войной

Власти Украины предложили отказаться от названия Великая Отечественная война, опубликовав «антиоккупационный глоссарий».

Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что словарь разработан «для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям». В его создании участвовали офис президента, МИД, Минобороны и другие ведомства.

Глоссарий рекомендуется для использования органами власти, дипломатами, СМИ и общественными организациями. Авторы, в частности, призывают называть Великую Отечественную войну Второй мировой или советско-немецкой войной.

В сентябре секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу.

В апреле украинская Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала последнего расстрелянного в СССР члена Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Ивана Гончарука.