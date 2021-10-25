Советник Зеленского предрек России «конец» в случае «нападения» на Украину

Алексей Арестович: украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшее время

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предрек России «конец» в случае возможного «нападения» на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу «Дом».

Российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации Алексей Арестович о вероятности войны с Россией

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По мнению Арестовича, такая ситуация станет «абсолютно проигрышным вариантом» для России, и Москва «не может этого не понимать». «И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы — это блеф. Обычный блеф, задача которого — нас напугать, и заставить нас подвинуться в отношении российских хотелок», — сказал он. Советник Зеленского добавил, что за два года российская сторона смогла убедиться в том, что это «нереально», отметив, что лучший путь решить проблему — договариваться, используя нормандский и минский форматы.

В ходе этой же беседы политик выразил мнение, что российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович заверил в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».

Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены Алексей Арестович о причинах «направить украинские ракеты на Москву»

Планы на диверсии и НАТО

Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. Так, ранее он рассказал, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.

Как объяснил политик, на это у Киева есть причины. Так, устраивать теракты в мирное время невыгодно, потому что россияне смогут оперативно восстановить разрушенное. Кроме того, Украина может заполучить репутацию страны с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако сложно сказать, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время, добавил он.

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До этого советник Зеленского заявил, что на данный момент Украина полностью готова к вступлению в НАТО. По его мнению, страна идет в альянс не как проситель с протянутой рукой, а как огромная сила. Он допустил, что Украина могла бы стать «четвертой силой» по военной мощи в союзе, превосходя большинство стран НАТО, помимо США, Турции и Франции.

Существующая вероятность

О том, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией, заявил еще в сентябре украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. При этом он отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Белоруссии. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность Владимир Зеленский Президент Украины

Несмотря на это, украинский президент допустил, что при совместных усилиях обеих стран отношения со временем могут нормализоваться.

При этом уже в начале октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил, что Украина и ЕС обсуждают направить в страну европейскую военную миссию. Причиной этого стала якобы повышенная активность российских войск в приграничных регионах. Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что миссия займется укреплением сотрудничества в сфере безопасности, в том числе борьбой с кибератаками.

