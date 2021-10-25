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Советник Зеленского предрек России «конец» в случае «нападения» на Украину

Алексей Арестович: украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшее время
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Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предрек России «конец» в случае возможного «нападения» на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу «Дом».

По мнению Арестовича, такая ситуация станет «абсолютно проигрышным вариантом» для России, и Москва «не может этого не понимать». «И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы — это блеф. Обычный блеф, задача которого — нас напугать, и заставить нас подвинуться в отношении российских хотелок», — сказал он. Советник Зеленского добавил, что за два года российская сторона смогла убедиться в том, что это «нереально», отметив, что лучший путь решить проблему — договариваться, используя нормандский и минский форматы.

В ходе этой же беседы политик выразил мнение, что российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович заверил в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».

Планы на диверсии и НАТО

Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. Так, ранее он рассказал, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.

Как объяснил политик, на это у Киева есть причины. Так, устраивать теракты в мирное время невыгодно, потому что россияне смогут оперативно восстановить разрушенное. Кроме того, Украина может заполучить репутацию страны с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако сложно сказать, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время, добавил он.

До этого советник Зеленского заявил, что на данный момент Украина полностью готова к вступлению в НАТО. По его мнению, страна идет в альянс не как проситель с протянутой рукой, а как огромная сила. Он допустил, что Украина могла бы стать «четвертой силой» по военной мощи в союзе, превосходя большинство стран НАТО, помимо США, Турции и Франции.

Существующая вероятность

О том, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией, заявил еще в сентябре украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. При этом он отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

Несмотря на это, украинский президент допустил, что при совместных усилиях обеих стран отношения со временем могут нормализоваться.

При этом уже в начале октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил, что Украина и ЕС обсуждают направить в страну европейскую военную миссию. Причиной этого стала якобы повышенная активность российских войск в приграничных регионах. Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что миссия займется укреплением сотрудничества в сфере безопасности, в том числе борьбой с кибератаками.

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