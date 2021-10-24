Медведчук заявил о необходимости дружбы с Россией

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что восстановление торгово-экономических отношений с Россией является главной задачей украинской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и с СНГ является первоочередной задачей для экономики страны. А реализацией этой первоочередной задачи для экономики страны является повышение уровня жизни, уровня экономики, а значит и повышение уровня жизни граждан в Украине», — сказал политик.

По мнению главы политсовета ОПЗЖ, дружба с Россией поможет энергетическому обеспечению страны, так как «у Украины нет альтернативных ресурсов». Политик отметил, что сейчас отношения между странами находятся в «реальном тупике», которые оборачиваются негативными последствиями для Украины.

Ранее Медведчук прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов был бы обменять политика в Россию при наличии у того российского гражданства. Политик заявил, что у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского. Глава политсовета ОПЗЖ также подчеркнул, что идея такого «обмена» его не интересует.