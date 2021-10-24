В Раде рассказали о попытке Зеленского повлиять на русскоязычный электорат

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле создал телеканал «Дом» для внутриполитических целей. Об этом она заявила в эфире канала Espreso, передает РИА Новости.

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Сюмар объяснила, что «Дом», ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий и финансируемый за деньги налогоплательщиков, превратился в пропагандистский канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой. Она отметила, что власти активно продвигают канал внутри самой Украины, в том числе в украиноязычных регионах, и пиарятся за счет него. У Зеленского было четкое желание получить свой русскоязычный канал и, закрыв каналы, связанные с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, «держать» электорат востока и юга под себя, объяснила украинский политик.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание.

