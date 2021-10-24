В Кремле пообещали сделать все необходимое при сближении Украины и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия. Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия», приводит РИА Новости.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», — сказал Песков, добавив, что в случае продолжения сближения Украины и Североатлантического альянса, в России будет «сделано все, что необходимо».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО является лишь вопросом времени — страна реализует для этого все необходимые направления политики.

