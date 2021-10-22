В НАТО призвали Россию не бояться вступления Украины в альянс

России не стоит бояться вступления Украины в НАТО, поскольку первая в любом случае никак не может повлиять на этот процесс. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, цитату приводит РИА Новости.

«НАТО — это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. [Решение о вступлении] будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина — это независимое и суверенное государство», — подчеркнул политик. Он добавил, что Киев имеет право выбирать свою траекторию развития.

Так Столтенберг прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что США фактически открыли Украине двери в НАТО, когда американский министр обороны Ллойд Остин посетил Киев.

Угроза, возникающая из-за активных связей Украины с НАТО, имеет существенное значение, заявил Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру». Политик добавил, что западные страны не гарантируют соблюдения безопасности Москвы, что имеет принципиальное значение в вопросах взаимодействий Североатлантического альянса и Киева. «Что мы будем делать, если ракеты появятся под Харьковом?» — добавил Путин.