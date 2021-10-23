Украинский МИД назвал членство своей страны в НАТО вопросом времени

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Польским институтом международных отношений заявил, что его страна сможет нести полную ответственность за безопасную жизнь в Европе. Слова министра в субботу, 23 октября, приводит РЕН ТВ.

По словам Кулебы, членство Украины в Европейском союзе и НАТО является лишь вопросом времени — страна реализует для этого все необходимые направления политики. Последние 30 лет истории Украины глава МИД назвал периодом большого успеха, отметив, что у страны имеются проблемы, требующие решений.

22 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она использует газ как оружие. Политик заявил, что Киев ждет реакции Германии на такую политику шантажа.