Запад испугался потери инвестиций из-за провала реформ на Украине

Провал реформы судебной системы на Украине может повлиять на инвестиции и евроатлантическую интеграцию, считают глава представительства Евросоюза (ЕС) на Украине Матти Маасикас, британский посол Мелинда Симмонс и временно поверенный в делах США Кристина Квин, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24».

Маасикас уточнил, что впервые за 30 лет Украина готова к реформированию судебной системы, но украинцы не доверяют ей. «Это также очень важно для инвестиций, как внутри, так и снаружи. Инвесторы должны быть уверены: если что-то пойдет не так — суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности», —- указал он и добавил, что Запад думает о потерях.

Квин согласилась с тем, что Киев готов вносить изменения в судебную систему. «Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, ЕС Украине придется усовершенствоваться», — добавила она.

Симмонс подчеркнула, что провал судебной реформы Украины может обернуться остановкой инвестиций.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил нежелание Европейского союза принимать Украину в свои ряды. По его словам, западные страны используют тему проблем с реформами в стране, чтобы не признавать своей неготовности говорить о ее членстве в ЕС.